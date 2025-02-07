EYT’de gözler gelecek 10 yıla çevrildi. İlk emeklilik dalgası gerçekleşti. Geriye kalanların emeklilik hayali 10 yıla yayılacak. Kötü haberi SGK uzmanı Özgür Erdursun verdi. Erdursun, resmen son zamanların emeklilik fotoğrafını çekti. Emeklilik hayali kuranlar için uzun soluklu süreç başlıyor.

EYT'DE GÖZLER GELECEK 10 YILDA

Özgür Erdursun'un Dünya Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısından öne çıkanlar şöyle;

"Ülkemizde EYT öncesinde ortalama ay­lık 35 bin kişi emekli oluyordu. EYT yasa­sı çıkalı 22 ay oldu ve bu süreçte EYT ya­sası çıkmasaydı yaklaşık 770 bin kişi zaten emekli olacaktı. Bu durumda EYT ile nor­mal şartlarda henüz emekliliği gelmemiş fakat EYT ile emeklilik hakkı elde etmiş 1 milyon 668 bin 546 kişi var. EYT yasası çıkmamış olsaydı zaten 770 bin kişi bugün itibariyle emekli olacaktı. EYT ile 770 bin kişinin emekliliği birkaç ay önceye çekil­miş oldu.

EMEKLİLİK HAYALİ 10 YILA YAYILACAK

EYT yasası ile emeklilik hakkı elde edenlerin büyük bir kısmı emekli oldu ge­riye kalanların emeklilikleri 10 yıla yayı­lacak.

9/9/1999 sonrasında 30/04/2008 tari­hine kadar sigortalı olan kadınlar 58, er­kekler 60 yaşında emekli olacak.1/5/2008 sonrasında sigortalı olanların yaşı kade­meli olarak 65 yaşına kadar çıktı. Son ola­rak vergi indirimli emeklilik iptal edildi. Tüm bunları da göz önüne aldığımızda si­gortalı sayısı arttıkça emekli sayısı daha az oranda artacak. Bu durumda aktif/pasif dengesi ilerleyen yıllarda daha iyi olacak gibi gözüküyor.

Ülkemizde kayıtlı 25 milyon 823 bin ça­lışan var, toplam yaşlılık aylığı alanların sayısı 11 milyon 957 bin 914 kişi. Sade­ce yaşlılık aylığı alanlara göre aktif/pasif dengemiz 2.17’dir. Dul yetimleri de hesa­ba dahil ettiğimizde 25 milyon 823 bin ça­lışana göre toplam dul ve yetimlerle birlik­te 16 milyon 605 bin 724 kişiye düzenli sü­rekli ödeme yapılıyor, bu durumda aktif/ pasif dengemiz 1.55’dir."