Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemeleri yapılıyor.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu kapsamda çok sayıda EYT’li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.

1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

Emeklilik başvurusunda bulunanlar SGK tarafından temin edilen tahsis numarasına göre EYT emekli maaşının yatacağı tarihi sorgulayabiliyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.