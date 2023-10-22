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Ahlatcı Çorum FK evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu.

Trendyol 1.Lig'in 9.haftasında evinde karşılaşan Ahlatcı Çorum FK, Eyüp'e diş geçiremedi. Maçın ilk 20 dakikasında kalesinde 3 gol gören kırmızı siyahlılar sonraki dakikalarda toplarlanmaya çalıştı.

İlk yarı bitmeden 42.dakikada Ferhat'ın golüyle umutlanan kırmızı siyahlıların ikinci yarı umutlansa da aradığı golü bir türlü bulamadı. 90+4'te Ologo'nun golü skoru belirledi ve maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

13 paunda kalan kırmızı siyahlılar haftaya Manisa deplasmanına konuk olacak.