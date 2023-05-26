HURŞİT BOZKURT

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ilçe başkanları ve parti yönetimiyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi için destek açıklamasında bulundu.

28 Mayıs’ta Türkiye için çok önemli bir seçim gerçekleştirileceğini belirten Yıldız; “İYİ Parti olarak ilk günden beri Millet İttifakı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz. Ezan, bayrak, millet dediği için destekliyoruz. Bebek katili zindanlarda çürüyecek dediği için destekliyoruz. PKK terör örgütü dediği için destekliyoruz. Andımızı yeniden okutacağı için destekliyoruz. 5’li çeteden hesap soracağı için, köy okullarını yeniden açılsın dediği için, sarayı üniversite yapacağım dediği için, köylüye, çiftçiye mazotu ucuz vereceğim dediği için, eski Mecitözü Caddesi’nde Arapça tabelaların tek tek ineceği için, Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağı için, tv programlarında gençlerin sorularına kusursuzca cevap verebildiği için sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz.” dedi

Herkesi 28 Mayıs’ta sandığa davet eden Yıldız; “Pudracılardan, çetelerden, devlet malına çökenlerden hesap sormak için, Gaffar Okan’ın katilleriyle yan yana olmamak, bayrağını, ezanını, kur’anını, Türk değerlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü koruyacak, Suriye’lileri vatanlarına yollayacak sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak için tüm hemşehrilerimizden sandığa gidip oy kullanmalarını istiyoruz. Bu seçimde her vatan evladını sandığa sahip çıkması için göreve davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı