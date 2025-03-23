Ağrı'daki meslek liseleri, üretim faaliyetleriyle 2023-2024 eğitim öğretim yılında 53 milyon TL ciro elde etti. Öğrenciler bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da atölyelerde çalışarak hem okul harçlıklarını çıkartıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.

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YAPARAK ÖĞRENİYORLAR

Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okula başladıkları ilk yıldan itibaren aldıkları eğitimlerle birçok ürün üretebiliyorlar.

YAPARAK ÖĞRENİYORLAR Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okula başladıkları ilk yıldan itibaren aldıkları eğitimlerle birçok ürün üretebiliyorlar. " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2025/12/VeNDV_1742721848_5655_w750_h500.jpg" />

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ÜRETİLEN ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞ

Üretilen ürünler arasında; mobilya, metal teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan, kolonya, cam temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık makinesi parlatıcı ve yağ çözücü gibi ürünler yer alıyor.

ÜRETİLEN ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞ Üretilen ürünler arasında; mobilya, metal teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan, kolonya, cam temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık makinesi parlatıcı ve yağ çözücü gibi ürünler yer alıyor. " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2025/12/YXrge_1742721858_3361_w750_h500.jpg" />

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EKONOMİYE KATKI SAĞLANIYOR

Eğitim hayatları boyunca öğrendikleri teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de donanımlı bireyler haline gelen öğrenciler, yıl boyunca okullarında üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

EKONOMİYE KATKI SAĞLANIYOR Eğitim hayatları boyunca öğrendikleri teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de donanımlı bireyler haline gelen öğrenciler, yıl boyunca okullarında üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2025/12/2j4wX_1742721850_1935_w750_h500.jpg" />

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1 YILDA 53 MİLYON TL CİRO ELDE EDİLDİ

Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren meslek liseleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ağrı genelinde 53 milyon TL ciro elde ederek önemli bir ekonomik katkı sağladı.

1 YILDA 53 MİLYON TL CİRO ELDE EDİLDİ Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren meslek liseleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ağrı genelinde 53 milyon TL ciro elde ederek önemli bir ekonomik katkı sağladı. " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2025/12/SNoCd_1742721851_7987_w750_h500.jpg" />

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MAARİF MODELİ MEYVE VERİYOR

Meslek liseleri öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha avantajlı olduğunu söyleyen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu okullarımızsa öğrenim gören öğrencilerimiz üretimlere katılarak becerilerini geliştiriyor, aynı zamanda üretim yaparken kazandıkları ücretlerle hem okul harçlıklarını çıkarıp hem de ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor." şeklinde konuştu.

MAARİF MODELİ MEYVE VERİYOR Meslek liseleri öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha avantajlı olduğunu söyleyen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu okullarımızsa öğrenim gören öğrencilerimiz üretimlere katılarak becerilerini geliştiriyor, aynı zamanda üretim yaparken kazandıkları ücretlerle hem okul harçlıklarını çıkarıp hem de ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor." şeklinde konuştu. " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2025/12/g1ME5_1742721853_4578_w750_h500.jpg" />

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Hasan Kökrek 2024 yılında meslek liselerin 53 milyon 168 bin TL ciro elde ettiğini söyleyerek, "Bu üretimler gerçekleştirilirken özellikle çocuklarımızın bu üretimde yer almalarını arzu ediyoruz. Kimya alanında temizlik ve hijyen malzemeleri, mobilya alanında masa, sıra ve koltuk gibi ihtiyaç duyduğumuz malzemelerimizi gideriyoruz." dedi.

dedi. " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2025/12/8LeIE_1742721855_1845_w750_h500.jpg" />

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"DÜNYANIN HER YERİNDE İŞ BULABİLECEKLER"

Türkiye'nin tek doğal gaz dönüşümü olan doğal gaz dönüşümlerinin ihtiyaçlarının da meslek liselerinden giderildiğine değinen Kökrek, "Öğrencilerimiz bu okullarımızdan mezun olduklarında uluslararası düzeyde geçerli bir belgeye sahip olacaklar ve dünyanın her yerinde iş bulabilecekler. Çok kıymetli bir belge bu." ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE İŞ BULABİLECEKLER" Türkiye'nin tek doğal gaz dönüşümü olan doğal gaz dönüşümlerinin ihtiyaçlarının da meslek liselerinden giderildiğine değinen Kökrek, "Öğrencilerimiz bu okullarımızdan mezun olduklarında uluslararası düzeyde geçerli bir belgeye sahip olacaklar ve dünyanın her yerinde iş bulabilecekler. Çok kıymetli bir belge bu." ifadelerine yer verdi. " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2025/12/EQBTh_1742721856_8951_w750_h500.jpg" />

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