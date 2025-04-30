Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

Fabrika işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayan Tuzcu; "1 Mayıs, alın teriyle çalışan emekçilerimizin günüdür. Çalışanlarımızın emeği, ülkemizin kalkınmasında ve refahında en büyük paya sahiptir. İŞKUR olarak, her zaman çalışanların yanında olmaya, onların haklarını savunmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Tuzcu 1 Mayıs ziyaretleri kapsamında ayrıca Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı ve HAK-İŞ Hizmet-İş Sendikası'nı da ziyaret etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Hak İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu görüşen Tuzcu, iş gücünün değerine vurgu yaparak, emekçilerin alın terinin kutsal olduğunu ifade etti.

Tuzcu İŞKUR İl Müdürlüğü olarak çalışanların yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.