Samsun’dan Adana istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü güvenlik şeridine çekerek yolcuları hızla tahliye etti. Araçta bulunan 30 yolcu ve görevliler, canlarını zor kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti. Alevlere teslim olan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yolcular otobüsün Samsun’dan yola çıktığından itibaren sürekli arıza yaptığını öne sürdü.