Ayakkabıcı esnafından merhum Rifat Kazancı’nın eşi, Huzur Cami emekli İmam Hatibi Ömer Kazancı, İHL emekli öğretmeni Hayrettin Kazancı, ayakkabıcı esnafından Nuri Kazancı’nın anneleri, emekli Trafik Polisi Mustafa Solak’ın kayınvalidesi Fadime Kazancı vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün Akşemsettin Caminde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
Editör: Fatih Akbaş