Çorum FK eski Teknik Direktörlerinden Fahrettin Sayhan Beykoz Ishaklıspor ile anlaştı.

Fatih Karagümrük takımında ilk teknik adamlığının ardından Tepecikspor, İstanbulspor, Beykoz Ishaklıspor’un ardından 2015-16 sezonunda Çorum’da görev yapan Sayhan ardından Bucaspor, Silivrispor, Kırıkhanspor’da görev yaptıktan sonra 2018-19 sezonunda kısa bir dönem daha Çorum FK’da göröv yapan Sayhan ardından Eskişehirspor, Alanya 1221 FK, Aksarayspor ve son olarakta Erbaaspor takımında görev yaptı,

Sezona İbrahim Cezayir ile başlayan Ishaklıspor takımı alınan kötü sonuçların ardından ayrılık kararı alan Ishaklaspor ile ve ekibi ile anlaşmanın ardından yeni takımlarında göreve başladılar.