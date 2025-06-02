Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için kampanyalar devam ediyor.

Doğuştan elektrikli otomobil olan Togg'u almak isteyenler için özel kampanyalar devam ediyor.

Sınırlı sayıdaki Togg T10X için Haziran ayına özel finansman desteği açıklandı.



Onbinlerce satış gerçekleştiren Togg'a sahip olmak için Trumore uygulaması üzerinden sipariş oluşturulması gerekiyor.



FAİZSİZ KREDİ AVANTAJI



Togg T10X V2 almak isteyenler için 400 bin lira kredi, 12 ay vade, sıfır faiz oranıyla aylık ödemesi 33 bin 333 lira, 1 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3.25'ten başlayan faiz oranlarıyla aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor.



KİRALAR GİBİ TOGG SAHİBİ DE OLABİLİRSİNİZ



1.5 milyon lira kredi ile 48 ay vadede, yüzde 3.3 faiz oranıyla Togg almak isteyenler de ayda 64 bin 561 lira ödeyerek T10X V2'ye sahip olabiliyor.