AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aylin Alveren Özen, AK Partiden ayrıldıktan sonra AK Parti’yi eleştirenlere tepki göstererek, “Teşkilatçılığı ve siyaseti öğrendikleri partiden ayrılıp şimdi de karalama kampanyası yapıyorlar. Ama milletimiz bu seçimlerde de taklitlere değil, asıl AK Partili olanlara oy verecektir” dedi.

Yazılı açıklama yapan Aylin Alveren Özen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da coşkuyla karşılandığını belirterek, katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ ERBAKAN’IN BÜTÜN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Necmettin Erbakan’ın bütün hayallerini gerçekleştirdiğini dile getiren Özen, açıklamasında AK Parti’den ayrılıp saf değiştirenleri de eleştirerek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, birileri tarafından boncuk boncuk terletilen Rahmetli Necmettin Erbakan’ın tüm projelerini yerine getirmiş ülkemize çağ atlatmıştır. Erbakan hocanın projelerinden olan Ayasofya’yı kim camiye çevirdi? Taksim meydanına camiyi kim yaptı? Sanayide ve milli teknolojide olağanüstü başarılara kim imza attı? Türkiye bölgesinde kimin zamanında lider ülke olup söz hakkına sahip oldu? Başörtüsünü sadece üniversitelerde değil her alanda kim serbest bıraktırdı? Türkiye’yi savunma sanayisinde dünya da sayılı devletlerden biri haline kim getirdi? Bunlar Erbakan hocanın hayalleri değil miydi? Peki, bunları kim gerçekleştirdi? Bunları gerçekleştirenin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu adları gibi iyi bilenler partimizden ayrıldıktan sonra şimdi kalkmış karalama çalışmaları yapıyor.”

‘LİSTEDE YER ALAMAYANLAR AK PARTİ’Yİ KARALIYOR’

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçimlerinde ve 31 Mart Yerel seçimlerinde listelerde yer alamayan bazı partililerin AK Parti aleyhinde kara propaganda yaptığını vurgulayan Aylin Alveren Özen, “Halkımız bu kişilerin ne olduklarını çok iyi görüyor. Koltuk sevdasında olanlar partimizden ayrılıp Sn. Cumhurbaşkanımızı ve partimizi karalama kampanyası yürütmektedirler. AK Parti’de siyaseti ve teşkilatçılığı öğrenenler AK Parti’den ayrılıp saf değiştirip partimizi karalamaya çalışıp oy devşirmenin peşine düşmüşler. Boşuna heveslenmeyin, milletimiz bu seçimlerde de taklitlere değil asıl AK Partili olanlara oy verecektir” diye konuştu.

‘AK PARTİ HİÇ KİMSENİN DEĞİL, SİZİN-HEPİMİZİN PARTİSİDİR’

Teşkilat olarak ilk günden itibaren sahada çalışmaya başladıklarını aktaran Özen, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşam şartlarının zorlaştığını vurgulayarak, “Kıymetli hemşerilerim, oylarımızı bölmeyelim, böldürmek isteyenlere de fırsat vermeyelim. Bir ders verelim mantığını bırakalım. Bu parti ne il - İlçe başkanlarının partisi ne belediye başkanlarının ne de milletvekillerinin partisidir. Bu parti sizin -hepimizin partisidir. Kişisel kızgınlıkları bir tarafa bırakalım. Ülkemizi bulunduğu bu zor şartlardan yine AK Parti kadroları çıkaracaktır. Daha önce yaptık, yapmaya devam ediyoruz yine yapacağız. Yeter ki birlik olalım beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Hep birlikte Çorum olalım” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)