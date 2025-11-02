Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, cezaevinde kaldığı odada ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Konuyla ilgili savcılıkça soruşturma başlatıldı.

ÖZER'İN CENAZESİ TESLİM ALINDI

Özer'in cenazesi, sabah saatlerinde Tekirdağ Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndan götürüldü. Adli işlemlerin ardından Özer'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

BANYO KAPISINDA ÇARŞAFLA ASILI HALDE BULUNMUŞ

Öte yandan Özer'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özer'i, gardiyanların sabah sayımında, tek kişilik hücresinin banyo kapısında çarşafla asılı halde ölü bulunduğu öğrenildi.

BAKAN TUNÇ: İLK BULGULAR İNTİHAR ETTİĞİ YÖNÜNDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özer'in ölümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hemen cezaevi yönetimimizle, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Burada tabii bir intihar şüphesinden bahsediliyor. Soruşturma bu konuda açıldı ve devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacaktır. Ama şu anda ilk bulgular intihar olduğu yönünde.

"ODALARIN GİRİŞLERİNDE KAMERALAR MEVCUT"

Cezaevlerimizin yönetimi, idaresi her türlü tedbirleri alıyor bu noktada. Tabii tek kişilik odada kalıyor, işlediği suç itibariyle böyle bir tedbir söz konusu. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tek başına kaldığı odada bir intihar şüphesi söz konusu. Cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak."

ARNAVUTLUK'TA YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer, 2021 yılında yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanmış, daha sonra Türkiye'ye iade edilmişti.

11 BİN YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hakkında "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.