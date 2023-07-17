HALİL ÖZTÜRK

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı'nı açıkladı. Buna göre başkan Fatih Maden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (PFDK), uyuşmazlık çözüm kurulu (UÇK) ve etik kurulunda atamaların yapıldığını duyurdu.

PFDK Başkanlığına Fatih Maden getirildi

Yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.

Fatih Maden, Tahkim Kurulu görevinden istifa etmişti

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Üyelerinden olan Av. Fatih Maden, 22 Mart 2023 tarihinde görevinden istifa etmiş ve AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

Fatih Maden kimdir?

Fatih Maden, 1975 yılında Çorumda dünyaya geldi. Mesleği Avukat olan Maden, evli ve 1 çocuk babasıdır. Ayrıca İngilizce ve Arapça dilini de biliyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu