HALİL ÖZTÜRK
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı'nı açıkladı. Buna göre başkan Fatih Maden oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (PFDK), uyuşmazlık çözüm kurulu (UÇK) ve etik kurulunda atamaların yapıldığını duyurdu.
PFDK Başkanlığına Fatih Maden getirildi
Yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.
Fatih Maden, Tahkim Kurulu görevinden istifa etmişti
Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Üyelerinden olan Av. Fatih Maden, 22 Mart 2023 tarihinde görevinden istifa etmiş ve AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı olmuştu.
Fatih Maden kimdir?
Fatih Maden, 1975 yılında Çorumda dünyaya geldi. Mesleği Avukat olan Maden, evli ve 1 çocuk babasıdır. Ayrıca İngilizce ve Arapça dilini de biliyor.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
ASIL ÜYELER
FATİH MADEN (Başkan)
ERKAN KIRAÇ
HALİL İBRAHİM AYÇİÇEK
SİNAN SEZER
GÜLŞAH BOSTANCI BOZBAYINDIR
DOÇ. DR. SELMAN DURSUN
YUSUF ZİYA TAŞKAN
YEDEK ÜYELER
NECDET BUDAK
MEHMET SAYDAM
PROF DR. BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI
KEMAL MURTEZAOĞLU
Av. FETİH AHMET ALPARSLAN
DOÇ. DR. MEHTAP YÜCEL BODUR