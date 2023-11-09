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Konya'nın Karapınar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık mevkiinde trajik bir kaza yaşandı.

35 yaşındaki kamyon şoförü Ali Gürbüz, yük indirdiği sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Elektrik çarpması sonucu yere yığılıp kalan Ali Gürbüz, çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kalbi duran ve doktorlar tarafından yaşama döndürülmeye çalışılan Ali Gürbüz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından hastaneye gelen şoförün yakınları sinir krizi geçirdi.

Ali Gürbüz’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA