Çorum FK'nın eski futbolcusu 2.Lig ekibiyle anlaştı
Çorum FK'nın eski futbolcusu 2.Lig ekibiyle anlaştı
İçeriği Görüntüle

Fenerbahçe altyapısında forma giyen genç sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu, Bodrum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig takımı Bodrum FK, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Emirhan Arkutcu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Emirhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

30 MAÇTA 8 GOL, 5 ASİST

Geçtiğimiz sezonu 2. Lig temsilcisi Menemen FK’da kiralık olarak geçiren sağ kanat oyuncusu, 30 maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Muhabir: Çorum Hakimiyet