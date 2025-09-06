Fenerbahçe altyapısında forma giyen genç sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu, Bodrum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1. Lig takımı Bodrum FK, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Emirhan Arkutcu'yu transfer ettiğini duyurdu.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Emirhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
30 MAÇTA 8 GOL, 5 ASİST
Geçtiğimiz sezonu 2. Lig temsilcisi Menemen FK’da kiralık olarak geçiren sağ kanat oyuncusu, 30 maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet