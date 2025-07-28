Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Merkez İlçe Kongresi dün akşam gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Ferhat Yeğen güven tazeledi.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen kongreye Yeniden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yakup Taş, İl Başkanı Nuri Kuşcu ve partililer katıldı.
Gündem maddeleri okunarak ibra edildikten sonra seçime geçildi.
Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ferhat Yeğen yeniden Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.
Yeğen’in yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Murat Barlık, Emrullah Gelgör, Hacı Ömer Kılıç, Serkan Özkurt, Mustafa Çiçek, Lütfi Cüneyt Haboğlu, Serhat Erdoğan, Selahattin Özaslan, Yasin Alabay, Burhan Sönmez, Sefa Kaya, Muhittin Bozok, Vasfi Yumlu, Nihat Özçetin, İbrahim Serdar Ağır.”