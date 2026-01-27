Çorum Belediyesinin kadınlara yönelik yayını İlvanlım Kadın Dergisi, 4. sayısıyla okurlarıyla buluştu.

Kadın emeğini, başarı hikâyelerini ve dayanışmayı görünür kılmayı amaçlayan dergi, her yeni sayısıyla büyüyerek yoluna devam ediyor.

İlvanlım Dergisi yazı ekibi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın’ın misafiri oldu.

İlvanlım Kadın Dergisi Editörü Banu Özdil Yücel, 4. sayının yayımlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İlvanlım, Çorum Belediyesinin kadınlara verdiği değerin ve kadınların gücüne duyduğu inancın en güzel yansımalarından biridir. Her sayımızda kadınların emeğini ve topluma kattığı değeri görünür kılmayı hedefliyoruz. 4. sayımızla birlikte bu yolculuğun daha da büyüdüğünü görmek bizler için büyük bir mutluluk. İlvanlım’a kalemiyle ve yüreğiyle katkı sunan tüm yazarlarımıza ve bizleri destekleyen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.