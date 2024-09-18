İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) Başkan Vekili Fikret Kısar, yeniden yaşayan İskilip Kalesi için el ele verilmesi çağrısında bulundu.

Tarihi İskilip Kalesi'nin üzerinde bulunan evlerin yıkılması ile birlikte yaşayan kale ünvanını kaybettiğini belirten Kısar, şöyle dedi:

"Ankara Beypazarı ve Bolu Göynük turizmini canlandırma projeleri kapsamında, özellikle Beypazarı evlerinin restorasyonu için yörede bulunan şirket ve şahıslar bir veya birkaç ev de benden denerek belediyeye destek olmuşlardı. Bolu Göynük’te ise tarihi evler ve zafer kulesi Kültür Bakanlığı kredi ve destekleriyle restore edilmiş, yıkılanlar aslına uygun yapılmıştı.

İskilip OSB, sulu tarım ve inanç turizmine kafa yorup, bizzat elini taşın altına koyan bir İskilipli olarak İskilip Kalesi'nde yıkılan evleri yeniden canlandırıp turizme açabilmek için Beypazarı örneğindeki gibi, İskilip Kalesi üzerine aslına uygun tek katlı tarihi İskilip evi yapmayı şahsım adına taahhüt ediyorum. İskilip içinde ve şehir dışında yaşayan iş insanlarını İskilip Belediyesi nin başlatacağı kampanyaya davet ediyorum."

KURTULUŞ SULU TARIM

İskilip için sulu tarım ve inanç turizminin önemine dikkat çeken Kısar, Yukarı Örenseki ve Kayaağzı göletlerinde yapılan proje değişikliklerine eleştirerek, şöyle devam etti:

"5 yıl önce İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar, Kayaağzı, Yukarı Örenseki, Aşağıörenseki Muhtarları, dönemin Tarım Bakan Yardımcısı Bolulu Fatih Metin ile DSİ'de Kayaağzı ve Yukarı Örenseki göletlerini programa aldırmış, akabinde İhsan Kulalı Bey'in Bakan Başdanışmanı olması ile göletler proje ihalesine hazırlanmış, 2 Ağustos 2023'te proje ihaleleri yapılmış ve hatta 11 Ağustos'ta firmalara yer teslimi yapılmıştı. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız teyitli bilgiye göre 2209 dönüm araziyi sulayacak Kayaağzı Göleti iptal, 12 bin 200 dönüm araziyi sulayacak ve bölgenin en büyüğü olacak olan Yukarı Örenseki Göleti gövde yüksekliği 57 metreden 29 metreye düşürülerek adeta kuşa çevrilmiştir. İSİAD, İstarge, yöre muhtarları, bir kaç bürokrat ve İskilipli gençlerle yürüttüğümüz 5 yıllık emek dumura uğramıştır. İskilip bağ ve bahçeciliğini ayağa kaldırıp çocukluğumuzdaki İskilip için bölge siyasetçilerini göreve davet ediyoruz. İskilip'in kurtuşu sulu tarım, inanç turizmi ve OSB'dir, tekerimize çomak sokan olursa bizzat Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. 50 yıldır İskilip'e hastahane, hapishane ve okul haricinde başka bir şey yapılmamıştır." (Haber Merkezi)