Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi grup heyecanı bugün Çorum’da başlıyor. İki Çorum iki Amasya takımının mücadele edeceği grup maçları Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Çorum’dan Yurdumspor ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği, Amasya’dan ise Amasya 22 Haziranspor ve Amasya Şehzadeler kulüplerinin mücadele edeceği Bölgesel Kadın Ligi grup maçları Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Bugün saat 14.30’da ilk maçta Çorum Beden Eğitimi Öğretmenlerispor ile Amasya 22 Haziranspor takımları karşılaşacak.

Saat 16.30’da oynanacak ikinci maçta ise Çorum Yurdumspor ile Amasya Şehzadeler Voleybol maçları oynanacak.

Dört takımın tek devreli olarak oynayacakları maçlar sonunda grupta birinci olan takım yarı final grubuna yükselecek.