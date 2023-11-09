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Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizin bu hafta sonu evlerinde oynayacakları maçları Ayşegül İnce ve Burak Karaca yönetecek.

Voleybol Federasyonu MerkezHakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Kadınlar 2. ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor’un pazar günü saat 16’de İlçe Spor Salonunda Artvinspor ile oynayacağı maçı Ayşegül İnce yönetecek yardımcılığını ise Hasan Olgun yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.

Erkekler 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’un pazar günü saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Tusaşspor ile oynayacağı maçın baş hakemi Burak Karaca yardımcısı ise Hasan Öztürk.

Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal.