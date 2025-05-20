Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Veteranlar Voleybol Turnuvası yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

Altı grupta 24 takımın mücadele ettiği turnuvada tek devreli maçlar sonunda altı grupta ilk iki sırayı alan 12 takım ikinci tur gruplarına yükselecek. Üçerli dört grupta oynanacak maçlar sonunda dört grupta birinci olan takımlar yarı finale yükselecekler. Turnuva 20 Haziran cuma günü oynanacak final maçı ile sona erecek.

A grubunda Son Set, Diş Hastanesi, Mavi Su, Oğuzlar Kaymakamlığı, B grubunda Lezzet Diyarı, Turkuaz Adası, Çorum İtfaiyesi, Sungurlu Belediyesi, C grubu. Dodurga Kaymakamlığı, Kargı Belediyesi, Osmancık Kaymakamlığı ve Özak Gıda., D grubunda Oğuzlarspor, Çorum Gençlikspor, As Motor, Mecitözü Voleybol, E grubu Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Erdemli Tarım, Ekici Voleybol, Bayat Belediyesi, F grubu Arissa Gıda, Ülker Gıda, İşkur Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü mücadele edecek.

Yeni Spor Salonu’nda bugün oynanacak maçlarla başlayacak turnuvada ilk günün programı şöyle: Saat 19.00 Son Set- Oğuzlar Kaymakamlığı. Saat 20.00 Diş Hastanesi- Mavi Su. Saat 21.00 Lezzet Dünyası- Sungurlu Belediyesi.