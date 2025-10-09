Çorum Belediye Meclisinin CHP Üyesi Sedat Genç, ekim ayı toplantısında yaptığı konuşmada Gazze’de soykırım yapan İsrail’e tepki gösterdi.

Gazze'de, Filistin topraklarında yaşananların artık bir savaş değil, açıkça bir soykırım olduğunu belirten Sedat Genç, “Çocuklar, kadınlar, yaşlılar; yani en savunmasız olanlar, dünyanın gözü önünde katlediliyor. Hastaneler bombalanıyor, okullar hedef almıyor, sığınacak tek bir yer dahi bırakılmıyor. Bu tabloyu izlerken, sessiz kalmak; insan olmanın gereğiyle bağdaşmaz. Biz, Çorum'un vicdanını temsil eden bu mecliste, zulmün karşısında sessiz kalamayız. Çünkü biliyoruz ki Filistin'in özgürlük mücadelesi sadece Filistinlilerin değil, insanlığın ortak davasıdır. Bugün bir kez daha hatırlatmak isterim: Bu toprakların onurlu evlatları her zaman Filistin halkının yanında olmuşlardır. Deniz Gezmiş, henüz genç bir devrimciyken, "ezilen halkların özgürlüğü, insanlığın özgürlüğüdür" diyerek Filistin'e gitmiş, orada özgürlük için savaşmıştır.

Deniz'in Filistin topraklarında verdiği mücadele, bize dayanışmanın, kardeşliğin ve adalet duygusunun sınır tanımadığını öğretmiştir” dedi.

Filistin halkının çığlığının, aslında insanlığın çığlığı olduğunu ifade eden Genç, “Ve bugün Gazze'de yaşanan katliam karşısında sessiz kalan her kurum, her devlet, her birey, bilerek ya da bilmeyerek, bu suça ortak olmaktadır. Bizim tarafımız nettir: biz zulmün karşısında, mazlumun yanındayız. Bugün Gazze'de akan kan, yarın dünyanın başka bir yerinde de akabilir. Eğer bugün susarsak, yarın konuşacak bir vicdanımız kalmaz. Biz, barışın ve adaletin egemen olduğu bir dünya istiyoruz.

Biz, insanın insanı sömürmediği, çocukların ağlamadığı, umutların ölmediği bir dünya istiyoruz. Ve bu dünyanın yolu, zulme karşı sessiz kalmamaktan, dayanışmadan, mücadeleden geçiyor. Filistin halkının direnişi, insanlığın onur mücadelesidir. Bu mücadelede biz de onların yanındayız, Gazze'nin yanındayız, Filistin'in yanındayız, insanlığın yanındayız” şeklinde kaydetti.