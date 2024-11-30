Çorum’da Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştı.

Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği ile Diyanet Sen Çorum Şubesi işbirliğinde "Uluslararası öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

Ulucami’nde öğle namazından sonra düzenlenen yarışmaya Filistin, Mısır, Azerbaycan, Sudan, Kazakistan, Nijerya, Suriye, Gambiya ve Endonezya gibi ülkelerden toplam 16 öğrenci Kur’an-ı kerim en güzel okumak için yarıştı.

Yarışmanın juri üyeliklerini İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal, Ulucami İmam Hatibi Mustafa Karahan, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi İhsan Koç, İl Vaizi Faruk Özdemir yaptı.

Yarışma sonunda birinciliği Hitit Üniversitesi Uluslararası Ticaret Lojistik Bölümü öğrencisi Filistinli Abdullah Abdul Shafi kazandı.

Yarışmada ikinci Endonezyalı Lin Zuy Yin Rahmah olurken, üçüncü ise Sudanlı Abubakar Mustafa elde etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere hediyelerini Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal ve Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal verdi.

Yarışma hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.