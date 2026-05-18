Arca Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off Finali’nin bilet satış takvimi açıklandı.

24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak final karşılaşmasının biletleri, 19 Mayıs Salı günü saat 17.00’de satışa sunulacak. İlk etapta yalnızca Doğu Tribünü satışa açılacak, tribünün dolmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü satışa çıkarılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen fiyatlara göre Doğu Tribünü biletleri 1.000 TL, Kuzey Tribünü biletleri ise 500 TL’den satışa sunulacak.