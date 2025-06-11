CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Fındıklı köyündeki içme suyu, telefon ve internet sorununa dikkat çekti.

Köy halkını dinleyen Tahtasız, bu sorunların giderilmesi için Vali Ali Çalgan'a, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve İl Genel meclis üyelerine çağrıda bulunarak; "Fındıklı köyünde içme suyu, telefon ve internet altyapısına dair çözülemeyen sorunlar, 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışmayan bir tablo sunuyor. Defalarca yapılan başvurulara rağmen köy halkı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hizmet anlayışıyla, yetkililerimizin bu konulara acilen eğilmesi gerekmektedir." dedi