Çorum'da fırıncı ve lokantacı esnafı ÇESOB'ta bir araya geldi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür ile görüşen esnaflar, sorunlarını dile getirdi.

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ve Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt'un da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Gür, esnafların talep ve sorunlarını dinledi.

Gür, birlik olarak sorun ve talepler için yetkili mercilerle görüşerek, çözüm için elimizden gelen çabayı sarf edeceklerini belirtti.