Türk Diyanet-Vakıf Sen 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Metin Lale güven tazeledi.

İskele Park’ta gerçekleşen genel kurula Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, İl Müftülüğü Şube Müdürleri Erdal Bulut ile Hacı Osman Turan, TÜRKAV İl Temsilcisi İsmail Deli, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Genel kurulda ilk olarak divan seçimi yapıldı. Başkanlığını Selim Aydın’ın üstlendiği divanda üyeliklere ise Emir Dağaşan ile Burak Dölcü seçildi.

Daha sonra İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Türk Diyanet-Vakıf Sen Şube Başkanı Metin Lale selamlama konuşması yaptı.

Yönetim, denetim ve disiplin kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından da seçime geldi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Metin Lale güven tazeleyerek yeniden şube başkanlığına seçildi.

Genel kurula katılan katılımcılara teşekkür eden Lale, “İlkeli, kararlı, sorumlu ve ahlaklı bir sendikal anlayışın öncüsü olan Türk Diyanet Vakıf-Sen Din Görevlilerimizin ve bütün Diyanet çalışanlarımızın yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Lale’nin yeni yönetimi ise isimlerden oluştu: “Muhammed Ceylan, Nihat Uysal, Muhammet Kurt, Hüseyin Ayvalı, Emre Genç, İsmail Mertoğlu.

Denetim Kurulu: Hasan Çam, Mesut Şentürk, Tahir Yalçın, Halit Aydoğmuş, Mustafa Saka.

Disiplin Kurulu: Alattin Demirci, Mustafa Gökmen, Gazi Hoş, Mehmet Bozkurt, İlhan Türkoğlu.”

Üst Kurul Delegeliğine ise Metin Lale, Hasan Çakmak ve Ali Kart seçildi.