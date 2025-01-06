Okullararası Genç Kızlar Floor Curling il birinciğinde şampiyonluğu Buharaevler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi şampiyon oldu.

10 okuldan 30 öğrencinin mücadele ettiği il birinciliğinde Osmancık’ta yapılan grup maçlarının ardından final müsabakaları Ted Koleji Spor Salonu’nda yapıldı.

Final maçının ardından Buharaevler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Efsa Çelik, Esma Sultan Gölbaş ve Yağmur Canbolat’lı kadrosu ile şampiyonluğu kazandı.

Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Asiye Gökdere ve Seda Akbay’lı kadros ile ikinci olurken Mimar Sinan Anadolu Lisesi Nisanur Çeten, İrem Nur Yeşil’li kadrosu ile üçüncü oldu. Ebrar Deveci ve Ebrar İlkoğlundan oluşan takımı ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.