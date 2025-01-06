İskilip İlçe Spor Güvenlik Kurulu Kaymakam Ramazan Polat'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik 6222 sayılı Kanun çerçevesinde, ilçemizdeki spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemler değerlendirildi. Müsabakalar öncesi, sırasında ve sonrasında uygulanacak tedbirler üzerinde duruldu.

Kaymakam Ramazan Polat, ilçe-de düzenlenecek spor etkinliklerinin, sporun ruhuna uygun bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgili tüm kurumların iş birliği içinde hareket ederek görevlerini titizlikle yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Toplantıya Kaymakam Adayı Oğuzhan Doğancı, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, Sağlık Grup Başkanı Dr. Yücel Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdür V. Şevket Akkoçoğmu ve spor kulüplerinin başkanları katıldı.