F90 Spor programına konuk olan Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Pascal Nouma, Türkiye'de en sevdiği şehrin Çorum olduğunu söyledi.

Keyifli sohbette en sevdiği şehrin Çorum olduğunu söyleyen Nouma, Çorum'u ziyaret ettiğini belirterek, "Çorum'a tatile gittim. Leblebi yedim. Çorumluyum ben. Bütün Çorum I love you" sözleriyle gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde de bir aktör ise Çorum nüfusuna kayıtlı olmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve Çorumlulardan tepki görmüştü.

Pascal Nouma'nın açıklamalarından sonra Çorumlular Nouma'ya sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.