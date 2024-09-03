Fransa'dan gelen iki uzman, Çorum Hitit Üniversitesi'ne gelerek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili eğitim aldı. Daha önce Japonya ve İspanya'dan gelen uzmanlara eğitim veren Türk akademisyenlerin deneyimi, dünyaya örnek oluyor.

Son yıllarda sağlık alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Hitit Üniversitesi, virüs taşıyan kenelerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili deneyimi, yabancı ülkelerden büyük ilgi görüyor.

Üniversiteye gelerek eğitim alan İspanyol, Japon bilim adamlarının ardından, Fransız enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimleri KKKA hastalığındaki deneyimden faydalanmak için Çorum'a geldi.

Fransa’da görev yapan Dr. Simon Bessis ve Dr. Cyrille Gourjault Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile iletişime geçerek tecrübelerinden faydalanmak ve bu alanda yapılan çalışmaları yerinde görmek istediklerini belirttiler.

Fransız Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından görevlendirilen Fransız bilim adamları Türkiye’de geçen yıllarda en fazla sayıda KKKA olgularının takip edildiği illerden olan Çorum’a gözlemci olarak geldi.

Prof. Dr. Baykam ve ekibi tarafından Avrupalı bilim adamlarına Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde hastalık takibi ve yönetimi konusunda teorik ve klinik eğitimler verildi. Fransız bilim adamları, eğitimin ardından ülkelerine döndü.



"Tecrübelerimizi onlarla paylaştık"

2003 yılından beri Türkiye’de KKKA vakalarının takip edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Nurcan Baykam, titizlikle ve sistematik bir hasta takip sürecinin yıllardır başarıyla uygulandığı kliniklerinde, halen bilinmeyen yönleri olan hastalık tanı ve tedavisine yönelik yoğun bir şekilde ulusal ve uluslararası işbirlikleri içinde bilimsel çalışmalarına da devam ettiklerini bildirdi. KKKA vakalarının klinik takiplerinde edindikleri tecrübelerin paylaşılması noktasında yurt dışındaki doktorlardan eğitim taleplerinin gelmeye devam ettiğini belirten Baykam, “Bu çerçevede 2017 yılından beri önce İspanya’dan 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanına birer ay, ardından Japonya’dan bir günlüğüne gelen 11 kişilik bir heyet ve son olarak da Fransa’dan gelen 2 enfeksiyon uzmanına konu ile ilgili eğitim ve tecrübe paylaşımlarını gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaptığımız bilimsel çalışmalardan ve hasta takiplerimizden edindiğimiz tecrübelerimizi onlarla paylaştık. Son gelen Fransız hekimler ile 10 günlük teorik ve pratik eğitimle bir KKKA hastasının takibi, buna yönelik alınacak önlemler konusunda bilgi ve tecrübelerimizi paylaştık” dedi.



"Burada aldıkları eğitimlerin katkısı ile kendi vakalarının takibini yapmaya başlayacaklar”

Avrupa’da KKKA vakalarında önemli bir potansiyelin varlığına dikkat çeken Baykam, “Hastalık 2016 yılından beri az sayıda olsa da İspanya da görülmeye başlandı ve bu yıl da vakaları görüyorlar. Daha önce kliniğimize gelen İspanyol hekimler ihtiyaç duyduklarında bizi arayarak hastaların tedavisi ile ilgili görüşümüzü alıyorlar. Diğer ülkelerde olduğu gibi Fransa için de bir risk söz konusu. Fransız uzmanlar da KKKA vakaları görüldüğünde, burada aldıkları eğitimlerin de katkısı ile kendi vakalarının takibini yapmaya başlayacaklar” diye konuştu.



Fransız doktorlar işbirliğinden memnun

Pasteur Enstitüsü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Simon Bessis, organizasyonun ve hastane kalitesinin çok etkileyici olduğunu söyleyerek, “Türk uzmanlarla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı’nın nasıl yönetileceğini öğrenmek için burada olmaktan mutluyum. Türk doktorlara ve Türk halkına bizi burada ağırladıkları için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



"Burada olmak bizim için çok önemli"

Marsilya Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Cyrille Goutjault ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ve yönetim şekli hakkında Türkiye’nin deneyimlerini öğrenmenin çok önemli olduğunu belirterek “Fransa'daki hazırlığımız için özellikle Türkiye'deki farklı deneyimleri görmek çok önemli çünkü çok sayıda vaka var. Bu nedenle burada olmak bizim için çok önemli ve her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.