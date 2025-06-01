Galatasaray'ın MLS ekibi Charlotte'ye kiraladığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nın Sarı-kırmızılılar ile bağlantısı kalmadı.

OPSİYONU DEVREYE GİRDİ

Türkiye'de bekleneni veremeyen ve sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'a kiralanan ancak burada da bekleneni veremeyen Zaha, ara transferde MLS ekiplerinden Charlotte'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Zaha için Charlotte ile yapılan anlaşmaya normal sezonda 15 maçta forma giymesi durumunda kiralamanın 30 Haziran 2026'ya kadar uzaması için madde ekledi. Yıldız ismin gece saatlerinde Toronto ile oynanan müsabakada 15. kez süre almasıyla bu madde devreye girdi ve Galatasaray'da sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Wilfried Zaha ile yollar resmen ayrılmış oldu.

1 MİLYON 300 BİN DOLAR ALACAK

Zaha'nın kiralamasından daha önce 2 milyon 800 bin dolar kiralama ücreti alan Galatasaray, kiralık sözleşmesinin uzamasıyla 1 milyon 300 bin dolar daha kazanacak. Fildişili oyuncu ayrıca ücretlerinin 800 bin avroluk kısmından feragat edecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılara transferi sansasyonel şekilde gerçekleşen 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki tek sezonunda 42 resmi maçta forma giyerken, 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.