Çorum Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimi Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cemiyet Başkanı Bülent Özkaleli öncülüğündeki ziyarete Başkan Vekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Demirer, Taner Şimşek, Volkan Sinayuç ve Nihat Karalar da katıldı.

Vali Çalgan, başkanlığa yeni seçilen Bülent Özkaleli ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, basın camiasının kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmedeki rolüne dikkat çekti.

Ziyarette Çorum gündemine dair de sohbet edildi.

VALİ ÇALGAN'A HATIRA PARA VE DAVET

Cemiyet Başkan Vekili Bilal Çevrim, Vali Çalgan'a Osmancık Gazeteciler Cemiyeti olarak Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa anısına Darphane'de bastırdıkları hatıra parayı takdim etti.

Çevrim, 21 Temmuz'da da Baltacı Mehmet Paşa Anıtının açılışını gerçekleştireceklerini ifade ederek Çalgan'ı açılışa davet etti.