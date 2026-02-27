Gazetemizde 1991-1992 yıllarında spor muhabiri olarak görev yapan Ali Şentürk İzmir’de kalp krizi sonrası 72 yaşında vefat etti.

1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Çorum’a yerleşen Ali Şentürk Köy Hizmetlerispor kulübünde futbol oynadı ve ardından da Hakimiyet Gazetesinde Spor Muhabiri olarak çalıştı.

Geçtiğimiz yıllarda İzmir’e yerleşen Ali Şentürk önceki akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Ali Şentürk dün İzmir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.