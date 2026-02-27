Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Aşgın’a bilgi verirken, birlikte gerçekleştirilecek programlarla ilgili de istişarelerde bulunuldu.

Başkan Aşgın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Çağlar ziyaret anısına Aşgın’a 115 yıllık köklü geçmişe sahip olan Türk Yurdu dergisini hediye etti.

Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Dr. Alperen Uluer Yaşar, Yaşar Türk, Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Mustafa Burak Yalçın ve Emrah Mutlu ile denetleme kurulu üyeleri Fahri Azkur, Mustafa Onur Tetik ve Enes Şener de hazır bulundu.