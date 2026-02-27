Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İl Teşkilatının düzenlediği ‘Adalet Sofraları’ temalı iftara katılmak üzere Çorum’a gelecek.

İftar programı ile ilgili gazetemizi ziyaret ederek bilgi veren SP İl Başkanı Şuayb Sarı, tüm siyasi partileri iftarlarına davet edeceklerini söyledi.

Şuayb Sarı, programın 9 Mart Pazartesi günü Yıldızpark’ta gerçekleşeceğini ifade etti.

Ziyarette Tanıtım ve Medya Başkanı Murat Kırcı ile parti üyeleri Recep Serbes ile Ayhan Çağlar da hazır bulundu.