19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Valilik tarafından organize edilen ve Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma İl Komutanlığı personelleri arasında düzenlenen futsal maçında kazanan dostluk oldu.

Çorum Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen futsal maçında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelleri karşı karşıya geldi.

Kırmızı ve Beyaz takım olmak üzere toplam 18 personelin forma giydiği karşılaşma Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı

Karşılaşmayı, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kıd. Alb. Naim Çetinkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sahit Aydın, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Mert ve personel aileleri izledi.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya birlikte yaptılar.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada tam 14 gol atılırken, karşılaşma 7-7 berabere sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ödül töreni düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından iki takıma da kupa verilirken, tüm takım oyuncularına ise katılım belgesi verildi.