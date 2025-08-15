AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Türkiye’nin terörsüz, huzurlu ve güçlü bir geleceğe yürüme kararlılığı çerçevesinde başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecine destek için Gaziler ve Şehit aileleri dernekleriyle bir araya geldi.

İlk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesini ziyaret eden Milletvekili Kaya, Dernek Başkanı Muharrem Gül ile görüştü. Başkan Gül, “Biz her zaman devletimizin, milletimizin, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bu zamana kadar anneler ağladı, bundan sonra ağlamasın” ifadeleriyle sürece güçlü destek verdi.

Ardından Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret eden Milletvekili Kaya, Dernek Başkanı Uğur Berker ile görüştü. Başkan Berker, “Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin bizleri üzecek, rencide edecek hiçbir oluşumun içinde olmayacağına inancımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin vatan sevgisi, milliyetçiliği sorgulanamaz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Çorum Şubesini ziyaret eden Kaya, Dernek Başkanı Galip Deniz ile bir araya geldi. Başkan Deniz, “Devletimizin bekası bunu gerektiriyorsa biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik deriz, devlete feda olsun. Devletin bu süreçte de bize ihtiyacı varsa çekinmeden koşa koşa gideriz” şeklinde belirtti.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, milletimizin onurudur. Terörsüz bir Türkiye için mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Milletimizin huzuru için, terörün tüm izleri ortadan kalkana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

