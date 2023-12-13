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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum Teşkilatı yaptığı basın açıklaması ile İsrail’in Gazze’de katliamlarını durdurması için BM Güvenlik Konseyinde görüşülen ateşkes kararını ABD’nin red oyuyla veto etmesine tepki gösterdi.

İmam Hatip Tatbikat Camisi önünde toplanan TÜGVA Çorum üyeleri adına konuşan TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Ali Doğan, 18 bin insanın öldürülmesi karşısında daha ne kadar susulacağını belirterek, “Dünya Amerika’ya hükmeden Siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından BM Güvenlik Konseyinin acil olarak toplandığını ancak üye ülkelerin tamamının insani ateşkes kararını onaylarken İngiltere’nin çekimser, ABD’nin ise red oyuyla kararın veto edildiğini ifade eden Ali Doğan, İsrail’in yaptıklarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini dile getirerek, şimdiye kadar 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 18 bin insanın, ibadethaneler, okullar, hastaneler bombalanarak öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabının insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulması gerektiğini ifade eden Doğan, “Bu red kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5’ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu red kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika’ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz” şeklinde belirtti.

Uluslararası hukuk önünde Gazze’nin hesabının sorulacağını kaydeden Doğan, “Dünya Amerika’ya hükmeden Siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail’in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz; dünya 5’ten büyüktür” diyerek sözlerini tamamladı.