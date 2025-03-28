Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Gazze’ye yapılan saldırılarla ilgili olarak yazılı basın açıklamasında bulunarak, saldırıların insanlık vicdanına karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de saldırılarını devam ettirdiğini belirten İsmail Şanal, “Mübarek Ramazan ayında iftar başında, sahurda Gazzeli kardeşlerimiz katlediliyor. Son verilere göre Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazeleri hastanelere ulaştırılanların sayısının 50 bin 21'e çıktığı, 11 bin 200 kişinin ise enkaz altında kaldığı veya kaybolduğu belirtiliyor. Hastanelere ulaştırılan yaralı sayısının da 113 bin 274 olduğu ifade ediliyor. Tüm fertleri öldürülen ailelerin sayısı 6 bini geçmiş durumda” dedi.

Gazze halkının insanlık tarihinin en onurlu direnişini gösterdiğini ifade eden Şanal, “Tam 471 gün boyunca on binlerce ton bomba atarak haritadan silmek istedikleri Gazze’nin kahraman halkı; insanlık tarihinin en onurlu direnişini gösterdi, milyarlarca dolarlık yüksek teknoloji ürünü silahlara karşı el yapımı silahlarla savaşarak asla unutulmayacak bir destan yazdı” ifadelerini kullandı.

Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İşgalci çetenin Gazze’yi yok etmek hedefiyle başlattığı ahlak tanımaz saldırılar, inancın ve sabrın karşısında hezimetle sonuçlanmış; Soykırım Kabinesi, “Yok edeceğiz” dedikleri Hamas’la masaya oturmak zorunda kalarak bir yenilgi belgesi olan ateşkesi kabul etmiştir.

İsrail yandaşı Trump ve yönetiminin Filistin halkının Gazze’den sürülmesini, yerlerinden edilmesini veya başka ülkelere gönderilmesini hedefleyen projelerinin işlemeyeceğini gören terör devleti İsrail ateşkesi ihlal ederek yeniden Gazze saldırılarına başlamıştır.

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarla maalesef İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu saldırı uluslararası hukuku, evrensel değerleri en ağır bir şekilde ihlal etmektir. Bu saldırgan tutum tüm bölgenin geleceğini de tehdit etmektedir. İsrail’in bu akıl almaz saldırıları asla kabul edilemez.

Mübarek Ramazan ayı boyunca iftarlarda sahurlarda ve Bayrama sayılı günler kala Gazzeli Müslümanların üzerine bomba yağdıran İsrail açıkça insanlığa karşı suç işlemektedir. Sivil yerleşim alanlarını, hastaneleri, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan bebek katili İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'yi sistematik bir soykırıma tabi tutmaktadır. Bu, yalnızca Filistin halkına değil insanlığın ortak vicdanına karşı işlenmiş bir suçtur.

Ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun uyarılarını yok sayan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası toplum derhal somut adımlar atmalıdır. Netanyahu ve sorumlular savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır.

Gazze’nin Gazzeliler eliyle inşası için bizlere büyük görevler düşüyor. Yardımlarımızı daha da sıklaştırmalı, dualarımızda olan Filistinli kardeşlerimize maddi yardımlarla da destek olmalıyız. Tamamen yerle bir olan Gazze’yi inşallah her birimizin koyacağı birer tuğla ile yeniden inşa edeceğiz. Gazze tüm ümmetin el birliği ile inşallah en kısa zamanda yeniden inşa edilecek. Buna gönülden inanıyorum.

Boykot ürünlerine karşı tavrımızda gevşeme göstermeden bu ürünleri almama konusunda kararlılığımızı göstermeye devam etmeliyiz.

Türkiye olarak Filistin halkının haklı davasında ve onurlu direnişinde daima yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Filistin toprakları ve Filistinli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz.”