Cansuyu Derneği, Ankara’nın Haymana ilçesinde ‘Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı’ düzenledi. Toplantıda derneğin çalışmaları istişare edildi.

Toplantıda konuşan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma dikkat çekti.

Bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım yapıldığını, insanlığın ise kör, sağır ve dilsiz taklidi yaptığını belirten Mustafa Köylü, “Gazze’de on binlerce kardeşimiz çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden Siyonistler tarafından hunharca katlediliyor. Bir taraftan katliam yapılırken bir taraftan da küçük çocuklarımızı öldürmelerinin, cinayetlerinin meşru bir hareket olduğunu bütün dünyaya kabul ettirmeye çalışıyorlar” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI ÖLDÜRÜYORLAR

Savaşların, işgallerin ve katliamların bütün dünyanın gözleri önünde meydana geldiğini kaydeden Mustafa Köylü, “Bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım yapılmaktadır. Gazze’de on binlerce kardeşimiz kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Siyonistler tarafından hunharca katlediliyor. Bir taraftan katledilirken bir taraftan da küçük çocuklarımızı öldürmenin, cinayetlerinin meşru bir hareket olduğunu bütün dünyaya, insanlığa kabul ettirmeye çalışıyorlar. Utanmadan, sıkılmadan bütün dünyanın önüne çıkıyorlar ve “Evet bizim bu çocukları öldürmemiz lazım. Çünkü bunlar Büyük İsrail devletini kurmamızı engelliyor” diyorlar” şeklinde konuştu.

MISIR’DA 20 TIR DOLUSU MALZEMEMİZ HAZIR

Gazze’ye tam bir abluka ve ambargo uygulandığını vurgulayan Köylü, “İçeriye giremiyoruz. Elbette ki içeride faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama dışarıdan içeriye bir şey sokmak şu an mümkün değil. Fakat önümüzdeki günlerde kapıların bir kez daha açılacağını ümit ediyoruz. O nedenle hazırlıklıyız. Mısır’da 20 tır dolusu malzememiz hazır vaziyette bekletiyoruz. Kapılar açıldığı gün bütün malzemelerimizi Gazze’ye sokarak, lojistik merkezlerimize ulaştırıp, dağıtımlara başlayacağız. Fakat bu yeterli değil. Çünkü orada aşağı yukarı bir milyondan fazla insan aç, susuz ve perişan vaziyette yardım beklemektedir. Bu durumu göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza hız vermek mecburiyetindeyiz” dedi.

Halkı Müslüman olan ülkelerin liderlerinin bir kısmının Hamas’ı terör örgütü olduğunu ilan ettiklerini belirten Köylü, geri kalanların ise dut yemiş bülbül gibi seslerini kimsenin duymadığını hatırlattı.

Yapılan katliamlar karşısında sessiz kalmanın İslam’a ve Müslümanlara karşı, insanlığa karşı yapılan en büyük ihanet olduğunu vurgulayan Köylü, “Müslümanların tam bir acziyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama küfür topluluklarının bir bütün olarak hareket ettiğine şahit oluyoruz. Yani ortada sadece bir İsrail görünüyor ama arkasında ABD, AB, İngiltere, Fransa, Almanya gibi batılı devletler var. Gazze’de ki katliamı, soykırımı destekliyorlar. Bütün insanlık bir imtihandan geçiyor. Gazzeli Müslümanlar kanlarıyla, şehadetleriyle bu imtihanı gerçekleştiriyorlar. Bütün insanlığa küfür dünyasının ne kadar hunhar, hain, alçak ve kan içici olduklarını ortaya koymuş oluyorlar” dedi.

‘İNSANLAR KİTLELER HALİNDE MÜSLÜMAN OLUYOR’

Batılın İslam’a ve Müslümanlara karşı uyguladıklarının karşısına farklı gelişmeler yaşandığını da dile getiren Köylü, “Bir taraftan da binlerce, on binlerce ummadığınız insanlar, kitleler halinde, gruplar halinde Müslüman oluyorlar, İslam’a giriyorlar. İnşallah batılıların görmek istemedikleri, görmedikleri bu gerçek bir gün karşılarına çıkacak ve ne kadar büyük yanlış yaptıklarını o zaman anlayacaklar” şeklinde ifadede bulundu.

Olaylara Türkiye ölçeğinde bakıldığında da durumun pek farklı olmadığını belirten Köylü, küfrün tek ve yekpare hareket ettiğini ama Müslümanların ise dağınık olduğunu ifade ederek, “Biz kardeşlerimize kucak açmak zorundayız. Millî Görüşün Merhum Lideri Erbakan Hocamızın bize öğrettiği; “Cihat anlayışı, yani Kur’an nizamını kurmak ve yürütmek için takatimizin son noktasına kadar çalışmak farzdır” dediği cihat farzını unuttuğumuz için bütün Müslümanlar dağınık vaziyette. Biz Müslümanlar, o büyük idealimizi unuttuğumuz için ayrı ayrı hareket etmekte ve birbirilerimizle uğraşmaktayız. Bu da Müslümanların gücünü zayıf düşürmektedir. Biz Cansuyu ailesi olarak Millî Görüşçüyüz. Hiçbir zaman sürtüşmenin, kavganın, küsmenin, darılmanın, ayrılmanın tarafı olmayacağız. Biz, Erbakan Hocamızın bize çizdiği rota üzerinde ilerlemeye devam edeceğiz. Millî Görüşçüler olarak buradayız ve İnşallah canımızı teslim edinceye kadar da burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘1 MİLYON 600 BİN MUHTACA ET DAĞITTIK’

Mustafa Köylü, dernek olarak 21. Kez büyük Kurban Organizasyonunu başarıyla tamamladıklarını ve Cansuyu’nun yönetimi başta olmak üzere, temsilciler, gönüllüleri ile çalışanlarının kurban organizasyonunda büyük çalışmalar ortaya koyduğunu ifade ederek, “Rabbimize hamdolsun bu sene de yine başarıyla bu organizasyonumuzu tamamlamış olduk. Tepeden tırnağa kadar, genel başkandan genel başkan yardımcılarına, yönetim kurulu üyelerinden çalışanlarımıza, temsilcilerimizden gönüllülerimize kadar canhıraşla çalıştılar. Bize emanet edilen hayırseverlerin kurbanlarını dünyanın dört bir yanında keserek, etlerini de 1 milyon, 600 bin gerçek muhtaca dağıttık. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

‘SADECE KURBAN KESEN BİR KURULUŞ DEĞİLİZ’

Cansuyu Derneği’nin çalışmalarını da anlatan Köylü, “Biz sadece kurban kesen bir kuruluş değiliz. Cansuyu Derneği olarak 25 ana kalemde faaliyet yürütüyoruz. Su kuyuları açıyoruz, dünyanın pek çok yerinde yaşamakta olan yetimlere bakıyoruz, katarakt ameliyatları yapıyoruz, sünnet yapıyoruz, Kur’an-ı Kerim dağıtıyoruz, canlı hayvan dağıtımı yapıyoruz, gıda dağıtıyoruz, kalıcı eserler yapıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)