Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma dikkat çekti.

“Gazze’de yaşanan insanlık dramını büyük bir endişe ve derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Her geçen gün daha da ağırlaşan insani kriz, özellikle kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak açlık ve susuzluğun pençesinde çaresiz bıraktığı binlerce masum canın yitip gitmesine neden oluyor. İnsanlığın gözleri önünde cereyan eden bu trajik tablo, hepimiz için büyük bir utanç kaynağıdır” diyerek açıklamasına başlayan Erol Afacan, “Gazze'de ablukalar, çatışmalar ve insani yardımların engellenmesi, bölgeyi büyük bir felaketin eşiğine getirmiştir. Temel yaşam malzemelerine, gıdaya, suya ve ilaca erişimin kısıtlanması, zaten zor durumda olan halkı, özellikle de savunmasız kesimleri ölüme sürüklemektedir. Hastaneler işlevsiz hale gelmiş, eczaneler ilaçsız kalmış, sağlık hizmetleri tamamen çökmüştür. Bizler eczacılar olarak, sağlığın en temel insan hakkı olduğuna inanırız. Bu temel hakkın, siyasi ve askeri gerekçelerle dahi olsa, bu denli vahşice ihlal edilmesi kabul edilemez.

Çocukların açlıktan ölmesi, annelerin bebeklerini besleyememesi, yaşlıların ilaçsızlık ve susuzluktan tükenmesi; bu manzaralar sadece haber başlıkları değil, vicdanlarımızı derinden yaralayan, kalbimize saplanan hançerlerdir. Dünyanın en gelişmiş yüzyılında, bu denli büyük bir insani krizin sessizce izlenmesi, evrensel değerlerin ve insan haklarının ayaklar altına alınması demektir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, sivil toplum kuruluşlarının ve küresel liderlerin bu duruma seyirci kalmasının, vicdanlarda derin yaralar açtığını dile getiren Afacan, “İnsanlık, kelimesinin anlamını yitirdiği, değerlerin alt üst olduğu bir döneme tanıklık ediyoruz. Bu utanç verici tablo karşısında sessiz kalmak, bu suça ortak olmak demektir

Çorum Eczacı Odası olarak, Gazze'deki açlık ve sağlık krizine acilen müdahale edilmesi gerektiğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Uluslararası kuruluşları, hükümetleri ve tüm insani yardım örgütlerini, bölgeye kesintisiz ve güvenli bir şekilde insani yardım ulaştırılması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.

Hiçbir siyasi veya ideolojik gerekçe, masum insanların açlıktan ölmesini meşrulaştıramaz. Bu topraklarda yaşanan acılar, tüm insanlığın ortak acısıdır. Vicdan sahibi her bireyin bu duruma duyarsız kalmaması, elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini düşünüyoruz. Üzerimize düşen insani sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtiyor, tüm insanlığı bu utanç tablosuna son vermeye davet ediyoruz. Umut ediyoruz ki, insanlık vicdanının sesi daha gür çıkar ve Gazze'deki bu korkunç drama bir an önce son verilir” dedi. (Haber Merkezi)