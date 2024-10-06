Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler için hazırlanan GaZZete'nin Ekim ayı sayısı yayınlandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının üzerinden tam 1 yıl geçti. Bir grup duyarlı Türk gazeteci de İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sırasında hayatını kaybeden gazeteciler için 20 sayfalık "GaZZete" isimli bir gazete çıkartarak, İsrail soykırımına direnen gazetecilere ithaf etti.

GaZZete adlı gazetede, gazetecilerin bölgede yaşadığı sıkıntılar anlatıldı ve hayatını kaybeden gazetecilere değinildi.

GaZZete'nin ilk sayısı geçtiğimiz Aralık ayında çıkmıştı.