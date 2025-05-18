19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sanat Galerisi'nde “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Çorum’da Millî Bayramlar” fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Ali Çalgan, sergide yer alan fotoğrafların herkese unutulmaz anılar yaşatacağını vurgulayarak, “Çok kıymetli ve anlamlı belgeler bunlar. O günleri anlamamıza, tefekkür etmemize vesile olacak. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.