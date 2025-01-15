Çorum’da 2024 yılı yatırımlarının değerlendirildiği ve 2025 yılında yapılacak yatırımların konuşulduğu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı bugün Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Serdar Ateş, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

YATIRIMLARIN TUTARI 40 MİLYAR 703 MİLYON

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çalgan, kamu kurumlarının 2024 yılında Çorum'da toplam 40 milyar 703 milyon lira bütçeli 397 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi.

Vali Çalgan; “İlimizde 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 397 kamu yatırım projesi yürütülmüştür. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 40 milyar 703 milyon lirası olup , toplam 21 milyar 878 milyon liradır. 2024 yılı ödeneği ise 5 milyar 140 milyon olup harcama turası 4 milyar 693 milyon liradır.” dedi

397 PROJENİN 254’Ü TAMAMLANDI

2024 yılı içerisinde gelen ödeneğin yüzde 91.31’i harcandığını ve toplam harcama proje tutarlarının yüzde 53.75’ine ulaştığını aktaran Çalgan; “Yürütülen 397 projenin yüzde 63.98’i (254 proje) tamamlanmıştır. Yüzde 21.91’i (87 proje) devam etmektedir. Yüzde 0.76’sı (3 proje) ihale aşamasında olup, yüzde 12.09’u ise (12 proje) henüz başlanamamıştır. 5 proje ise tasviye edilmiştir.” diye konuştu

Vali Çalgan’ın konuşmasının ardından Karayolları 7.Bölge Müdürü Serdar Ateş Çorum’da yapımı devam eden ve ihale aşamasında olan yollar hakkında bilgi verirken, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan yapımı devam eden ve yatırım aşamasında olan baraj, gölet, taşkın koruma ve sulama projeleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda diğer kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.