Gülabibey Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Mescidi’nde duygu dolu bir etkinlik düzenlendi.

Mescit hatibi Rıfat Sert’in öncülüğünde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan minik öğrenciler, öğrendiklerini cemaatin karşısında heyecanla sergiledi.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Ahlatcı, öğrencilerin Kur’an tilavetlerini dinleyip gayretlerini takdir etti. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler veren Ahlatcı, çocukların güzel ahlakla yetişmesine emek veren hocalara ve velilere teşekkür etti.

Programa ayrıca AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ile parti teşkilatları ve yöneticiler de katıldı.