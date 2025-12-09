AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek şehrin yatırımları ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdi.

Toplantıda Çorum’da devam eden projeler, yatırım süreçleri ve gelecek dönem planlamaları ele alındı. Görüşmenin, şehir adına önemli kararların istişare edildiği verimli bir buluşma olduğu bildirildi.

Milletvekili Ahlatcı, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “İl Başkanımız, Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya gelerek şehrimizin yatırımlarını, devam eden çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdik. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor; gayret ve emekleri için tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”