Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında Türkiye genelinde yapılan değerlendirmelerde, 145 tarımsal örgüt “Birinci Derece Sertifika” almaya hak kazandı. Listede Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği de yer aldı.

Yeni yönetmelik sayesinde tarımsal amaçlı örgütler, tarımsal desteklerden daha yüksek oranlarda yararlanabilecek, kullandırılacak kredilerde faiz indirimlerinden faydalanabilecek, bakanlık organizasyon ve karar alma süreçlerine daha etkin katılım sağlayabilecek ve çeşitli alanlarda daha fazla ayrıcalık elde edebilecekler.

Bu çerçevede Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yürüttüğü örnek çalışmalar ve başarılı faaliyetleriyle Türkiye’nin en yüksek dereceli örgütleri arasına girerek Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazandı.

YILMAZ KAYA VE YÖNETİMİNE ÖVGÜ

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, belgeyi Birlik Başkanı Yılmaz Kaya’ya takdim ederek birlik yönetimini ve üreticileri tebrik etti.

Taş, bu başarının Çorum hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bu önemli başarı, ilimiz hayvancılığının güçlenmesine, üreticilerimizin daha nitelikli hizmetler almasına, Çorum’un hayvancılık potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınmasına güçlü katkı sağlayacaktır. Başarılarından dolayı Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizi, başkanımız Yılmaz Kaya ve emeği geçen tüm üreticilerimizi yürekten kutluyoruz. Çorum tarımı ve hayvancılığı için hep birlikte daha güçlü yarınlara” dedi.