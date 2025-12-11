Çorum’un Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Çorum’un ilk ve tek karavan topluluğu Hitit Camp Team üyelerini Altın Koz Tesisleri’nde misafir etti.

Başkan Cebeci, hafta sonu ilçenin doğal değerlerini keşfetmek isteyen karavancı aileleri Altın Koz Tesisleri’nde ağırladı.

Çorumlu Hitit Camp Team üyeleri, Oğuzlar’ın eşsiz manzarası, doğa dostu ortamı ve misafirperver yaklaşımıyla keyif dolu bir kamp deneyimi yaşadı.

Oğuzlar’ın özellikle Obruk Barajı çevresinde sahip olduğu doğal güzelliklerin tanıtımı için yürüttüğü çalışmalar, ilçeyi bölgesel ölçekte cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, kamp buluşmasının yalnızca bir etkinlik değil, uzun vadeli turizm planlamasının stratejik bir adımı olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Oğuzlar, doğasıyla, su kaynaklarıyla ve Obruk Barajı’nın sunduğu benzersiz atmosferle turizmde güçlü bir gelecek vaat ediyor. Amacımız yalnızca misafir ağırlamak değil; ilçemizi doğa turizmi, kamp ve karavan rotalarının ana destinasyonlarından biri haline getirmek. Bu doğrultuda her paydaşla iş birliği yapmaya devam edeceğiz.”

Hitit Camp Team üyeleri ise kamp alanının ücretsiz kullanım imkânı, belediyenin ev sahipliği ve bölgenin doğal atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Cebeci’ye teşekkür etti. Topluluk, karavancılığı Çorum’da yaygınlaştırmak ve doğa bilincini güçlendirmek adına önümüzdeki dönemde daha geniş katılımlı kamp organizasyonları düzenlemeyi planlıyor.

KARAVAN TURİZMİ OĞUZLAR’IN TANITIM GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Hitit Camp Team’in Oğuzlar’da gerçekleştirdiği buluşma, karavan kültürünün Çorum’da kurumsal bir topluluk etrafında gelişmeye başladığını da gösteriyor.

Doğa dostu yaşamı destekleyen karavancılar, kamp yaptıkları bölgelerde çevre temizliği ve doğal yaşamın korunması konusunda örnek bir duruş sergiledi.