Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Çorumlu genç kız köyünde toprağa verildi.

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski erkek arkadaşı tarafından sistematik olarak taciz edilen, defalarca adres değiştirmek zorunda bırakılan ve uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çorumlu Gülhan Taş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

30 yaşında canice katledilen genç kızın cenazesi dün Ankara'dan Çorum'a getirildi.

Gülhan Taş, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Umaç köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Gülhan Taş'ın acılı ailesi, yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Cenazede acılı aile yaşananlara isyan ederek, kızlarının katilinin en ağır cezayı almasını istedi.